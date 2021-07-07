Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка для мужчины или родственников утвердил Кабмин

https://racurs.ua/n157105-poryadok-predostavleniya-otpuska-pri-rojdenii-rebenka-dlya-mujchiny-ili-rodstvennikov-utverdil.html

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Порядок предоставления единовременного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке, либо для бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника одинокой матери утвердил во время заседания 7 июля Кабинет министров Украины.

Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Кроме этого, согласно положению, отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Более того, этот отпуск не подлежит делению на части. Мужчина при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для госрегистрации рождения ребенка или свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке. Отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке, при условии совместного проживания с матерью, также должен предъявить документ, необходимый для госрегистрации рождения ребенка или свидетельство о рождении ребенка, заявление отца и матери ребенка об определении ее происхождения и справку о фактическом месте проживания.

В случае непредставления соответствующих документов или представления их не в полном объеме, работодатель в однодневный срок информирует этих лиц об отказе в предоставлении отпуска при рождении ребенка. Также в случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.