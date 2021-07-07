Убили президента Гаити, его жена ранена. Фото: Слово и дело

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Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля — его застрелили в ходе вооруженного нападения на резиденцию. Жена главы государства получила ранения.

Инцидент произошел около 1.00 по местному времени. По предварительной версии, убийство осуществила группа нападавших, некоторые из них разговаривали на испанском языке. Об этом заявил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.

Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы защитить нацию, — говорится в заявлении премьер-министра.

Сейчас полиция пытается установить личности и мотивы нападавших. Это не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства руководителя республики.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах еще в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016 году в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.