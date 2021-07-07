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Ракурс
Вбили президента Гаїті, його дружина поранена. Фото: Слово і діло

Вбили президента Гаїті, його дружина поранена

7 лип 2021, 13:58
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Вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза сталося в ніч на 7 липня — його застрелили в ході озброєного нападу на резиденцію. Дружина глави держави отримала поранення.

Інцидент стався близько 1.00 за місцевим часом. За попередньою версією, вбивство здійснила група нападників, дехто з них розмовляв іспанською. Про це заявив прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф.

Ситуація у сфері безпеки в країні знаходиться під контролем національної поліції та збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб захистити націю, — йдеться в заяві прем'єр-міністра.

Наразі поліція намагається встановити особи та мотиви нападників. Це не перший замах на Моїза. У лютому поліція запобігла спробі держперевороту і вбивства керівника республіки.

53-річний Моїз став президентом Гаїті у 2017 році. Він здобув перемогу на виборах ще у 2015-му, але різні політичні сили оскаржували їхні підсумки. У 2016 році в країні провели повторне голосування. На сьогодні Гаїті вважається однією з найбідніших країн світу.

Джерело: Ракурс


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