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Ракурс
Міноборони закупить нові жіночі туфлі для параду на Хрещатику

Міноборони закупить нові жіночі туфлі для параду на Хрещатику

7 лип 2021, 13:56
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На параді у День незалежності жінки-військовослужбовці маршируватимуть в нових туфлях.

Минулого тижня у Міноборони розробили новий дизайн туфлів (зі шнурівками) і меншим каблуком. До Дня незалежності спробують виготовити це експериментальне взуття, повідомив 7 липня на засіданні Кабміну міністр оборони Андрій Таран.

Він визнав, що взуття було дійсно незручне. Це сталося після зустрічі з жінками-військовослужбовцями. Утім, за його словами, випустити жінок в польовій формі (берцях) буде недоречно, бо вони є навчальною, а не бойовою частиною.

Окремі політичні сили роздмухали це питання, зробивши з мухи слона. Я провів певні заходи щодо нейтралізації цих наїздів. Він був інспірований і безпідставний, оскільки відповідний наказ про форму парадної форми видали у 2017 році, — заявив міністр.

Він запевнив, що «навіть в країнах НАТО спільних «коробок» під час парадів немає", оскільки в чоловіків і жінок різна довжина кроку.

Жіноче взуття, за визнанням Тарана, справді незручне. Туфлі звалюються з ноги і мають зависокий підбір, що не дозволяє комфортно йти у строю. В Міноборони розробили новий зразок і пообіцяли експериментально виготовити необхідну кількість до 24 серпня.

У жіночій «коробці» на Хрещатику передбачається участь 150 жінок-військовослужбовців.

Нагадаємо, що соцмережі обурені новиною про те, що на параді до Дня незалежності курсантки йтимуть у туфлях на підборах і вважають це знущанням з жінок.

У Міноборони ж пояснили, що такою є парадна форма жінок у ЗСУ, а влітку туфлі насправді кращі для параду, ніж берці. Крім того, підошви в цих туфлях спеціально пристосовані для такої ходи, додають в армії.

Уперше жінки пройшли на параді до Дня незалежності у 2018 році. Цього року вирішили знову зробити жіночу «коробочку» з курсанток. «Коробочками» називають групи військових, на які розбивають учасників параду.

Такою є затверджена у 2017 році парадна форма жінок в армії. З Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ

Джерело: Ракурс


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