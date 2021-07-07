Принципи «Слуги народу» і Комуністичної партії Китаю збігаються — Давид Арахамія

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Принципи «Слуги народу» і Комуністичної партії Китаю (КПК) багато в чому збігаються. Про це заявив глава фракції політсили Володимира Зеленського Давид Арахамія. За його словами, «Слуга народу» планує переймати досвід Комуністичної партії КНР щодо побудови держави.

Арахамія наголосив, що принципи правлячих партій України та Китаю збігаються, оскільки їх девізом є служіння народу, — пише державне ЗМІ Китаю «Сіньхуа».

Видання зазначає, що український нардеп «високо оцінив той факт, що КПК представлена у кожному населеному пункті Китаю — від невеликих сіл до великих міст». Арахамія має намір перейняти цей досвід.

Також політик заявив, що книга «Сі Цзіньпін про державне управління» справила на нього сильне враження. Він вирішив посприяти появі україномовного видання цієї книги, щоб українці змогли дізнатися, як «Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки». На думку Арахамії, «китайське диво» стало можливим завдяки політиці Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилися новини про те, що Україна підписала таємну угоду з Китаєм про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу». З подібними заголовками у Китаї виходили новини щодо останньої співпраці з Києвом. Йдеться про угоду між урядами України та КНР у сфері транспорту та зв’язку. Зокрема у питаннях дорожнього будівництва, мостів, залізничних шляхів та транзитних пунктів. Угода була підписана 30 червня міністром торгівлі КНР Ваном Вентао та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. При цьому, в українських медіа подібної інформації не було.

Китайське видання Global Times також писало про рішення МЗС України відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, геноцид уйгурського народу, приховування істини про події в Ухані, шпигунські війни проти Заходу, глобальну економічну експансія. На тлі політики Комуністичної партії Китаю ЄС, США та Велика Британія згортають економічну співпрацю з Пекіном, а Японія посилює оборону через «червону загрозу».

Джерело: «Сіньхуа»