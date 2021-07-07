Політсила Зеленського братиме приклад з Комуністичної партії Китаю - Арахамія

https://racurs.ua/ua/n157101-politsyla-zelenskogo-bratyme-pryklad-z-komunistychnoyi-partiyi-kytau-arahamiya.html

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«Слуга народу», правляча політсила Володимира Зеленського, вважає Китай важливим стратегічним партнером і планує переймати досвід Комуністичної партії КНР з побудови держави. Про це в інтерв’ю китайським ЗМІ заявив глава політради «Слуги народу», нардеп Давид Арахамія.

Правляча партія України «Слуга народу» вважає КНР важливим стратегічним партнером і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і розбудові держави, — пише державне видання Китаю «Сіньхуа».

За даними ЗМІ, Арахамія привітав керівництво Комуністичної партії Китаю і всіх китайців зі 100-річчям заснування політсили.

Арахамія також заявив, що Україна сподівається «перейняти позитивний досвід Китаю в області економічного розвитку», а офіційний Київ високо цінує можливість брати участь в китайській ініціативі «Пояс і шлях», що підсилює транзитний потенціал України.

Окрім цього, Арахамія хоче співпрацювати з Китаєм в галузі освіти, туризму і культури.

Також ЗМІ Пекіна пишуть про те, що зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилися новини про те, що Україна підписала таємну угоду з Китаєм про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу». З подібними заголовками у Китаї виходили новини щодо останньої співпраці з Києвом. Йдеться про угоду між урядами України та КНР у сфері транспорту та зв’язку. Зокрема у питаннях дорожнього будівництва, мостів, залізничних шляхів та транзитних пунктів. Угода була підписана 30 червня міністром торгівлі КНР Ваном Вентао та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. При цьому, в українських медіа подібної інформації не було.

Китайське видання Global Times також писало про рішення МЗС України відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, геноцид уйгурського народу, приховування істини про події в Ухані, шпигунські війни проти Заходу, глобальну економічну експансія. На тлі політики Комуністичної партії Китаю ЄС, США та Велика Британія згортають економічну співпрацю з Пекіном, а Японія посилює оборону через «червону загрозу».

Джерело: «Сіньхуа»