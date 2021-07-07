Политсила Зеленского будет равняться на Коммунистическую партию Китая - Арахамия

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«Слуга народа», правящая политсила Владимира Зеленского, считает Китай важным стратегическим партнером и планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР в построении государства. Об этом в интервью китайским СМИ заявил глава политсовета «Слуги народа», нардеп Давид Арахамия.

Правящая партия Украины «Слуга народа» считает КНР важным стратегическим партнером и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства, — пишет государственное издание Китая «Синьхуа».

По данным СМИ, Арахамия поздравил руководство Коммунистической партии Китая и всех китайцев со 100-летием основания политсилы.

Арахамия также заявил, что Украина надеется «перенять положительный опыт Китая в области экономического развития», а официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе «Пояс и путь», усиливающей транзитный потенциал Украины.

Кроме этого, Арахамия хочет сотрудничать с Китаем в области образования, туризма и культуры.

Также СМИ Пекина пишут о том, что сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что Украина подписала тайное соглашение с Китаем об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада». С подобными заголовками в Китае выходили новости о переговорах с Киевом. Речь идет о соглашении между правительствами Украины и КНР в сфере транспорта и связи. В частности, в вопросах дорожного строительства, мостов, железнодорожных путей и транзитных пунктов. Соглашение было подписано 30 июня министром торговли КНР Ваном Вентао и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. При этом в украинских медиа подобной информации не было.

Китайское издание Global Times также писало о решении МИД Украины отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. Правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлений Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, геноциде уйгурского народа, сокрытии истины о событиях в Ухане, шпионских войнах против Запада, глобальной экономической экспансии. На фоне политики Коммунистической партии Китая ЕС, США и Великобритания сворачивают экономическое сотрудничество с Пекином, а Япония усиливает оборону из-за «красной угрозы».

Источник: «Синьхуа»