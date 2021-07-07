Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Отстреливался и поджег квартиру — фото спецоперации в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

7 июл 2021, 13:10
999

Полиция задержала вооруженного злоумышленника, который 7 июля ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и поджог ее.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко по итогам полицейской спецоперации сообщил, что конфликт возник по поводу права собственности на квартиру между новыми и старыми собственниками.

Стрелок открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял через закрытую дверь. Пострадал полицейский и гражданский.

Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Впоследствии мужчина в квартире разлил легковоспламеняющееся вещество и пытался поджечь дом. Прохожие видели, как из окон квартиры шел густой дым.

Полицейские эвакуировали жителей дома и задержали мужчину. Спасатели ликвидировали пожар.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное производство по статье «покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Напомним, что примерно в 10.00 экипаж патрульных прибыл на Голосеевский проспект на вызов о конфликте. На месте происшествия через закрытую дверь житель квартиры произвел несколько выстрелов — патрульный получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо.

Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Отстреливался и поджег квартиру — в Киеве провели спецоперацию

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров