Стрельба в Киеве — ранен полицейский, силовики штурмуют квартиру

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Ракурс

В Киеве 7 июля произошла стрельба с участием правоохранителей. Полиция ввела спецоперацию «Гром». По предварительной информации, которую распространили в соцсетях, двух правоохранителей ранили по адресу Голосеевский проспект, 58.

Эту информацию «Суспільному» подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.

На месте перестрелки находится семь нарядов Нацполиции. Спецоперацию ввели якобы из-за ранения двух правоохранителей в результате стрельбы, их увезли с ранением в больницу. Сам стрелок, по предварительной информации «Киев оперативный» застрелился.

Впоследствии начальник полиции столицы Андрей Крищенко сообщил в Фейсбук подробности инцидента.

По его словам, на Голосеевском проспекте ранен полицейский и гражданский. Сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по поводу конфликту в квартире. Владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

Крищенко пишет о специальной полицейской операции полиции и задействованных для этого спецназовцах.

По словам родственника стрелка, конфликт произошел из-за того, что у мужчины хотят отобрать квартиру. Ружье, которое есть в квартире стрелка, якобы была зарегистрирована.

Сейчас двери в квартире взламывают правоохранители. Человек в квартире с телефоном якобы умоляет о помощи и заявляет, чтобы к нему пустили адвоката. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на родственника стрелка.