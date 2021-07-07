Стрілянина в Києві — поранено двох силовиків, зловмисник скоїв суїцид (ОНОВЛЕНО)https://racurs.ua/ua/n157092-strilyanyna-v-kyievi-poraneno-dvoh-sylovykiv-zlovmysnyk-skoyiv-suyicyd.htmlРакурс
У Києві 7 липня сталася стрілянина за участі правоохоронців. Поліція запровадила спецоперацію «Грім». За попередньою інформацією, яку розповсюдили в соцмережах, двох правоохоронців поранено за адресою Голосіївський проспект, 58.
Цю інформацію «Суспільному» підтвердили у прес-службі Національної поліції.
На місці перестрілки перебуває сім нарядів Нацполіції. Спецоперацію ввели начебто через поранення двох правоохоронців внаслідок стрілянини, їх відвезли з пораненням в лікарню. Сам стрілок, за попередньою інформацією «Киев оперативный» застрелився.
Згодом начальник поліції столиці Андрій Крищенко повідомив на своїй стоірнці у Фейсбук подробиці інциденту.
На Голосоіївському проспекті поранено поліцейського та цивільну людину. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.
Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік — поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.
Крищенко пише про спеціальну поліцейську операцію поліції і задіяних для цього спецпризначенців.
Офіційних коментарів гнаразі поліція не дає.