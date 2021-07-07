Нову хвилю коронавірусу в Україні спрогнозували експерти. Фото: Укрінформ

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Ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися в кінці липні, припускають експерти. Водночас поки що показник захворюваності становить 1,8%, а смертність продовжує зменшуватися.

Зростання захворюваності в кінці липня відбудеться через поширення штаму коронавірусу «Дельта». Раніше його вже зафіксували в Україні. Такий прогноз озвучили експерти Київської школи економіки.

Період відпусток небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну, — відзначили в прогнозі.

У Центрі громадського здоров’я очікують погіршення ситуації з коронавірусом восени. Наразі в Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2 млн українців. Завершили вакцинацію 955 тис. 607 осіб.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що кожен третій житель України має антитіла до коронавірусу.