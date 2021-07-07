Новую волну коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты. Фото: Укринформ

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Ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться в конце июле, предполагают эксперты. В то же время пока что показатель заболеваемости составляет 1,8%, а смертность продолжает уменьшаться.

Рост заболеваемости в конце июля произойдет из-за распространяющегося штамма коронавируса «Дельта». Ранее его уже зафиксировали в Украине. Такой прогноз озвучили эксперты Киевской школы экономики.

Период отпусков опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну, — отметили в прогнозе.

В Центре общественного здоровья ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом осенью. На данный момент в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 2 млн украинцев. Завершили вакцинацию 955 тыс. 607 человек.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.