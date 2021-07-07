Новинский хочет «подключить» Московский патриархат к обмену пленными

https://racurs.ua/n157090-novinskiy-hochet-podkluchit-moskovskiy-patriarhat-k-obmenu-plennymi.html

Ракурс

Вадим Новинский, пророссийский нардеп, утверждает, что «миротворческий потенциал» подконтрольной Кремлю УПЦ Московского патриархата Киев «не использует вообще».

Я так понимаю он (глава Офиса президента Андрей Ермак — ред.) общается на эту тему (обмена пленными — ред.) напрямую с руководством нашей Церкви. Там есть какой-то диалог на эту тему, но я считаю, что миротворческий потенциал Украинской православной церкви МП не используется вообще, — заявил Новинский в интервью «Украинской правде».

По мнению парламентария, церковь имеет в вопросе обмена пленными «огромнейший потенциал, который никто не использует».

УПЦ МП имеет приходы своей епархии абсолютно на всей территории Украины, включая Крым, Донецк, Луганск. Ведь митрополит крымский Лазарь является членом священного синода, митрополит Илларион донецкий также… Никто из священников никуда не убежал, ни на линии соприкосновения, ни рядом с теми местами, где ведутся боевые действия сейчас, — отметил Новинский.

Вместе с тем нардепу напомнили, что УПЦ МП обвиняют в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Напомним, в 2018 году Новинский попал в базу данных «Миротворца» за распространение кремлевской пропаганды от имени УПЦ МП. Нардеп также является «противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора». В «Миротворце» напомнили, что он финансирует деятельность, которая разжигает межконфессиональную вражду и отрицает агрессию России против Украины.

Кроме этого, законность предоставления гражданства Украины Новинскому в 2018 году проверяла Генпрокуратура. Тогда следователи усомнились в законности указа президента-беглеца Виктора Януковича от 29 мая 2012 года о предоставлении депутату украинского гражданства.

Источник: УП