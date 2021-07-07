За фотошоп в соцсетях будут наказывать блогеров в Норвегии. Фото: Газета ру

https://racurs.ua/n157089-za-fotoshop-v-socsetyah-budut-nakazyvat-blogerov-v-norvegii.html

Ракурс

В Норвегии вскоре вступит в силу новый закон, согласно которому влиятельные лица в социальных сетях не смогут публиковать отфотошопленные фотографии без разъяснений, что именно они исправили.

Правила распространятся на все платные посты на всех платформах в социальных сетях. Инициатива должна помочь «снизить завышенные ожидания относительно тела», сформированные рекламой. Об этом сообщает BBC.

Изменения коснутся всех, кто публикует платные рекламные посты в соцсетях — блогеров, актеров, певцов и других знаменитостей. Увеличение губ, сужение талии, добавление мышц — все эти манипуляции попадают под рекламу, которую необходимо помечать.

Новые требования были приняты в качестве поправки к норвежскому закону о маркетинге. На сайте правительства сообщается, что закон должен помочь снизить давление в обществе, возникшее из-за идеализированных в рекламе образов. Дату вступления закона в силу назначит король Норвегии.

Как известно, на протяжении последних десятилетий многие психологи проводили исследования о влиянии рекламы на женскую самооценку. Было доказано, что с распространением фотошопа в мире рекламы, резко увеличились случаи пищевых расстройств (булимия, анорексия) среди молодых девушек. От части это вызвано тем, что молодежь начала стремиться стать похожей на нереалистично худых моделей.

Источник: BBC