За фотошоп у соцмережах каратимуть блогерів у Норвегії

https://racurs.ua/ua/n157089-za-fotoshop-u-socmerejah-karatymut-blogeriv-u-norvegiyi.html

Ракурс

У Норвегії незабаром набере чинності новий закон, згідно з яким публічні особи в соціальних мережах не зможуть публікувати відфотошоплені фотографії без роз’яснень, що саме вони виправили.

Правила поширюються на всі платні пости на всіх платформах у соціальних мережах. Ініціатива повинна допомогти «знизити завищені очікування щодо тіла», сформовані рекламою. Про це повідомляє BBC.

Зміни торкнуться всіх, хто публікує платні рекламні пости в соцмережах — блогерів, акторів, співаків та інших знаменитостей. Збільшення губ, звуження талії, додавання м’язів — всі ці маніпуляції потрапляють під рекламу, яку необхідно позначати.

Нові вимоги були прийняті в якості поправки до норвезького закону про маркетинг. На сайті уряду повідомляється, що закон має допомогти знизити тиск в суспільстві, що виник через ідеалізовані образи в рекламі. Коли закон набере чинності, вирішить король Норвегії.

Як відомо, протягом останніх десятиліть багато психологів проводили дослідження про вплив реклами на жіночу самооцінку. Було доведено, що з поширенням фотошопу в рекламі, різко збільшилася кількість випадків харчових розладів (булімія, анорексія) серед молодих дівчат. Частково це викликано тим, що молодь почала прагнути стати схожою на нереалістично худих моделей.

Джерело: BBC