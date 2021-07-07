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Ракурс
Утікача-ґвалтівника 12-річної зловили на даху в Києві

Утікача-ґвалтівника 12-річної дівчинки зловили на даху в Києві (ФОТО)

7 лип 2021, 11:18
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Поліція Києва через добу після втечі затримала підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. 35-річний уродженець Криму Євген Замятін у ніч з 5 на 6 липня втік з-під варти і на його пошуки кинули увесь особовий склад столичної поліції.

Силовики не повідомляють обставин втечі, зазначаючи, що втікач підозрюється за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (втеча з-під варти) КК України.

Утікача-ґвалтівника 12-річної зловили на даху в Києві

Замятіну загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Його зловили на столичному Подолі.

Паблік «Київ оперативний» повідомляв, що після втечі Замятін добу просилів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти на дах будинку, де його і затримали правоохоронці.

Утікача-ґвалтівника 12-річної зловили на даху в Києві

Утікача-ґвалтівника 12-річної зловили на даху в Києві

Джерело: Ракурс


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