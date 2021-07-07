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Утікача-ґвалтівника 12-річної зловили на даху в Києві
Утікача-ґвалтівника 12-річної дівчинки зловили на даху в Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157088-utikacha-valtivnyka-12-richnoyi-divchynky-zlovyly-na-dahu-v-kyievi-foto.htmlРакурс
Поліція Києва через добу після втечі затримала підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. 35-річний уродженець Криму Євген Замятін у ніч з 5 на 6 липня втік з-під варти і на його пошуки кинули увесь особовий склад столичної поліції.
Силовики не повідомляють обставин втечі, зазначаючи, що втікач підозрюється за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (втеча з-під варти) КК України.
Замятіну загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Його зловили на столичному Подолі.
Паблік «Київ оперативний» повідомляв, що після втечі Замятін добу просилів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти на дах будинку, де його і затримали правоохоронці.
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