Ротації у посольстві США — хто керуватиме американськими дипломатами

https://racurs.ua/ua/n157087-rotaciyi-u-posolstvi-ssha-hto-keruvatyme-amerykanskymy-dyplomatamy.html

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Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря США, незабаром прилетить до Києва для тимчасового керівництва американським посольством в Україні. Дипломатичне представництво не уточнює, чи залишить Кент Україну після повернення з двотижневої відпустки повіреної у справах США Крістін Квін.

Джордж Кент, який наразі обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва наприкінці тижня, щоб виконувати обов’язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця. Тимчасовий повірений у справах США Крістін Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обов’язків, — повідомляє ZN.UA з посиланням на дипломатів зовнішньополітичного представництва США.

На думку джерел видання, боротьба з корупцією в Україні отримає новий імпульс після того, як Кент тимчасово очолить посольство.

Кент багато знає про Україну, раніше він дві каденції пропрацював в диппредставництві США в Києві — останню в 2015—2018 роках на посаді заступника голови місії США.

Джордж Кент вільно володіє українською та російською мовами, добре обізнаний в українській політиці і економічному житті. Він також виступав за створення антикорупційних органів.

Джерело: ZN.UA