Новинський прокоментував закон про олігархів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157086-novynskyy-prokomentuvav-zakon-pro-oligarhiv-uhvalyat-i-budemo-z-nym-jyty.html

Ракурс

Вадим Новинський, бізнесмен і позафракційний народний депутат, категорично розкритикував закон про олігархів.

Приймуть і приймуть, будемо жити за цим законом. Та все ж президент — це гарант Конституції. Він не повинен бути тією людиною, яка своїми діями, або законопроектами, які вносяться від його імені, порушує базові принципи Конституції, — заявив він в інтерв’ю «Українській правді».

На його думку, в цьому законі багато невизначеності, яка «буде даватися на відкуп Раді національної безпеки та оборони». Також нардеп відповів на питання, чи можуть олігархи почати війну з Зеленським.

Навіщо? Дивіться, давайте так. У великому бізнесі кожен переслідує свої інтереси. Якщо ви думаєте, що бізнесмени все ще зустрічаються і домовляються про спільні дії, то такого немає. Кожен веде свою справу. Кожен думає про свій бізнес. Про те, щоб розширюватися, отримувати прибуток, ось про це думають, — сказав Новинський.

Він упевнений, що закон про олігархів не має нічого спільного з Конституцією, адже він дискримінує людину за її соціальним та економічним статусом. Бізнесмен вважає, що в новій ініціативі «дуже багато речей, які просто допомагають узурпувати владу».

Новинський також сказав, що у всіх країнах світу великий бізнес впливає на владу і це є нормою.

І влада зважає на великий бізнес. Те, що вигідно General Motors, вигідно Америці. А у нас чомусь вважають, що великий бізнес — це вороги держави та вороги українського народу. Це абсолютна брехня. Це не правда. Це підміна понять, це все перевернули з ніг на голову. І великий бізнес також у всіх країнах світу, проаналізуйте, володіє засобами масової інформації, — заявив він.

Джерело: «Українська правда»