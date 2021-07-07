Новинский прокомментировал закон об олигархах. Фото: УП

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Вадим Новинский, бизнесмен и внефракционный народный депутат, категорически раскритиковал закон об олигархах.

Примут и примут, будем жить по этому закону. Ну, опять же президент — это гарант Конституции. Он не должен быть тем человеком, который своими действиями, или законопроектами, которые вносятся от его имени, нарушает базовые принципы Конституции, — заявил он в интервью «Украинской правде».

По его мнению, в этом законе много неопределенности, которая «будет даваться на откуп Совету национальной безопасности и обороны». Также нардеп ответил на вопрос, могут ли олигархи начать воевать с Зеленским.

Зачем? Смотрите, давайте так. Крупный бизнес — каждый преследует свои интересы. Если вы думаете, что друг с другом все встречаются и договариваются о совместных действиях, такого нет. Каждый ведет свое дело. Каждый думает о своем бизнесе. О том, чтобы расширяться, получать прибыль, вот об этом думают, — сказал Новинский.

Он уверен, что закон об олигархах не имеет ничего общего с Конституцией, ведь он дискриминирует человека по его социальному и экономическому статусу. Бизнесмен считает, что в новой инициативе «очень много вещей, которые просто помогают узурпировать власть».

Новинский также сказал, что во всех странах мира крупный бизнес влияет на власть и это является нормой.

И власть считается с крупным бизнесом. То, что выгодно General Motors, выгодно Америке. А у нас почему-то считают, что крупный бизнес — это враги государства и враги украинского народа. Это абсолютная ложь. Это неправда. Это подмена понятий, это все перевернули с ног на голову. И крупный бизнес также во всех странах мира, проанализируйте, владеет средствами массовой информации, — заявил он.

Источник: «Украинская правда»