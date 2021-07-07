Обманутые инвесторы перекрыли правительственный квартал столицы

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Обманутые инвесторы банка «Аркада» 7 июля перекрыли улицу Грушевского под Кабмином и требуют, чтобы к ним вышел премьер и министр финансов.

Участники акции ходят с флагами по пешеходному переходу и время от времени пропускают транспорт. Но ситуация с проездом в этом районе столицы напряженная.

Протестующие заявляют, что намерены блокировать весь центральный квартал, потому что «их не слышно», сообщается в трансляции с места события.

По словам организаторов, месяц назад им обещали диалог с властью, но он так и не начался.

Инвесторы ЖК «Эврика» и «Патриотика» посчитали, что на достройку домов им необходима поддержка от государства на сумму 3,6 млрд грн.

Это не первая акция инвесторов жилых кварталов. Кроме перекрытия в центре Киева, они пикетировали мэрию, Офис президента на Банковой и резиденцию Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Мэр Киева Виталий Кличко несколько раз сообщал о разработке алгоритма достройки жилья обманутых инвесторов.

25 августа 2020 года правление НБУ приняло решение отнести банк «Аркада» к категории неплатежеспособных. Впоследствии президенту банка «Аркада» Константину Палыводе Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или возможности внесения залога в более 21 млн грн. Его подозревают в присвоении 50 млн грн.

Ранее суд отнес банк «Аркада» к категории «проблемных» и удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов об аресте главного офиса «Аркада» (площадью 14,1 тыс. кв м) в Киеве и земельного участка под ним (площадью 0,53 га). Суд также запретил владельцу продавать эти объекты, а госрегистраторам — совершать соответствующие регистрационные действия.