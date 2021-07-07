11-летний вундеркинд окончил университет в Бельгии. Фото: Инстаграм

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Ракурс

В Бельгии мальчик в возрасте 11 лет смог в течение года освоить трехлетний курс обучения и получить степень бакалавра физических наук. Он стал самым молодым выпускником университета в Антверпене.

Лоран Симонс закончил курс среднего образования в 8 лет. Мальчик начал изучать курс физики в университете в марте 2020 года. Об этом пишет издание The Brussels Times.

Вундеркинд превысил достижения других студентов, получив самый высокий уровень оценки знаний.

Моя цель — это бессмертие. Я хочу получить возможность заменить как можно больше частей тела механическими частями. Я уже наметил путь к этой цели. Квантовая физика, изучающая самые маленькие частицы, может быть первой частью в этой загадке, — рассказал юный гений.

Сейчас мальчик намерен получить степень магистра физики. При этом он работает над диссертацией.

Источник: The Brussels Times