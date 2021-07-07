ОБСЕ осудила блокаду украинского Азова Россией, фото — Обозреватель

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Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, что противоречит международному праву.

6 июля в ОБСЕ приняли инициированную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей и требующую освободили украинские территории.

Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив, сообщается в Твиттер ПА ОБСЕ.

В резолюции осуждены и нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе, милитаризация оккупированного полуострова и незаконная паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донбасса.

ПА ОБСЕ призвала РФ прекратить оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву.

Председатель украинской делегации в Парламентсбкий ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев заявил, что решение было принято несмотря на яростное сопротивление российской делегации и ее сателлитов.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали принятие летней сессией ПА срочной резолюции «О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море».

В МИД считают, что принятие резолюции «подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины».

Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ, — прокомментировал принятие резолюции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В середине июня председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде пребывала с визитом в Мариуполе. Она тогда заявила, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ.