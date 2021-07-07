ОБСЄ засудила блокування українського Азова

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Парламентська асамблея ОБСЄ засудила спроби Росії заблокувати Керченську протоку та Азовське море, що суперечить міжнародному праву.

6 липня в ОБСЄ ухвалили ініційовану Україною резолюцію, яка засуджує окупацію Росією Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей і вимагає звільнили українські території.

Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку, повідомляється у Твіттер ПА ОБСЄ.

У резолюції засуджено й порушення прав людини в Криму та на Донбасі, мілітаризація окупованого півострова та незаконну паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

ПА ОБСЄ закликала РФ припинити окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову.

Голова української делегації в Парламентсбкій асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв заявив, що рішення ухвалили попри шалений спротив російської делегації і її сателітів.

В Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення літньою сесією ПА термінової резолюції «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі».

В МЗС вважають, що схвалення резолюції «підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України».

Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ, — прокоментував ухвалення резолюції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У середині червня голова ОБСЄ й міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебувала з візитом у Маріуполі. Вона тоді заявила, що суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов’язань ОБСЄ.