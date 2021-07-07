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Ракурс
11-річний вундеркінд закінчив університет у Бельгії. Фото: Інстаграм

11-річний вундеркінд закінчив університет у Бельгії (ФОТО)

7 лип 2021, 09:47
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У Бельгії хлопець віком 11 років спромігся протягом року засвоїти трирічний курс навчання та отримати ступінь бакалавра з фізичних наук. Він став наймолодшим випускником університету в Антверпені.

Лоран Сімонс закінчив курс середньої освіти у 8 років. Хлопчик почав вивчати курс фізики в університеті у березні 2020 року. Про це пише видання The Brussels Times.

Вундеркінд перевищив досягнення інших студентів, отримавши найвищий рівень оцінки знань.

Моя мета — це безсмертя. Я хочу отримати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Я вже намітив шлях до цієї мети. Квантова фізика, яка вивчає найменші частки, може бути першою частиною у цій загадці, — розповів юний геній.

Зараз хлопчик має намір отримати ступінь магістра фізики. При цьому він працює над дисертацією.

Джерело: The Brussels Times

Джерело: Ракурс


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