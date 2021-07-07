Ошукані інвестори перекрили урядовий квартал столиці

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Ошукані інвестори банку «Аркада» 7 липня перекрили вулицю Грушевського під Кабміном і вимагають, щоб до них вийшов прем'єр і міністр фінансів.

Учасники акції ходять із прапорами по пішоходному переходу і час від часу пропускають транспорт. Але ситуація із проїздом в цьому районі столиці напружена.

Протестувальникии заявляють, що мают намірь блокувати увесь центральний квартал, тому що «їх не чути», повідомляється у трансляції з місця події.

За словами організаторів, місяць тому їм обіцяли діалог з владою, але він так і не розпочався.

Інвестори ЖК «Еврика» і «Патріотика» порахували, що на добудову будинків їм необхідна підтримка від держави на суму 3,6 млрд грн.

Це не перша така акція інвесторів житлових кварталів. Крім перекриття у середмісті Києва, вони пікетували мерію, Офіс президента на Банковій і резиденцію Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Мер Києва Віталій Кличко декілька разів повідомляв про розробку алгоритму добудови житла ошуканих інвесторів.

25 серпня 2020 року правління НБУ ухвалило рішення віднести банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Згодом президенту банку «Аркада» Костянтину Паливоді Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою або можливість внесення застави у понад 21 млн грн. Його підозрюють у привласненні 50 млн грн.

Раніше суд відніс банк «Аркада» до категорії «проблемних». Своїм рішенням суд задовольнив позов Фонду гарантування вкладів про арешт головного офісу «Аркада» (площею 14,1 тис. кв м) в Києві і земельної ділянки під ним (площею 0,53 га). Суд також заборонив власнику продавати ці об'єкти, а держреєстраторам — вчиняти відповідні реєстраційні дії.