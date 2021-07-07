Ротации в посольстве США — кто возглавит американских дипломатов

https://racurs.ua/n157087-rotacii-v-posolstve-ssha-kto-vozglavit-amerikanskih-diplomatov.html

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Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, вскоре прилетит в Киев для временного руководства американским посольством в Украине. Дипломатическое представительство не уточняет, покинет ли Кент Украину после выхода из двухнедельного отпуска поверенной в делах США Кристины Квин.

Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность зампомощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей, — сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатов внешнеполитического представительства США.

По мнению источников издания, борьба с коррупцией в Украине получит новый импульс после того, как Кент временно возглавит посольство.

Кент много знает об Украине, ранее он две каденции проработал в диппредставительстве США в Киеве — последнюю в 2015—2018 годах в должности замглавы миссии США.

Джордж Кент свободно владеет украинским и русским языками, хорошо осведомлен в украинской политике и экономической жизни. Он также выступал за создание антикоррупционных органов.

Источник: ZN.UA