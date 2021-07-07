Беглого насильника 12-летней девочки поймали на крыше в Киеве (ФОТО)

https://racurs.ua/n157088-beglogo-nasilnika-12-letney-devochki-poymali-na-kryshe-v-kieve-foto.html

Ракурс

Полиция Киева через сутки после побега задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. 35-летний уроженец Крыма Евгений Замятин в ночь с 5 на 6 июля сбежал из-под стражи и на его поиски бросили весь личный состав столичной полиции.

Силовики не сообщают обстоятельств побега, отмечая, что беглец подозревается по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) УК Украины.

Замятину грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Его поймали этой ночью на столичном Подоле.

Паблик «Киев оперативный» сообщал, что после побега Замятин сутки просила трубе дома, а ночью пытался вылезти на крышу дома, где его и задержали правоохранители.