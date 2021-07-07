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Ракурс
Беглого насильника 12-летней девочки поймали на крыше в Киеве (ФОТО)

Беглого насильника 12-летней девочки поймали на крыше в Киеве (ФОТО)

7 июл 2021, 11:18
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Полиция Киева через сутки после побега задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. 35-летний уроженец Крыма Евгений Замятин в ночь с 5 на 6 июля сбежал из-под стражи и на его поиски бросили весь личный состав столичной полиции.

Силовики не сообщают обстоятельств побега, отмечая, что беглец подозревается по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) УК Украины.

Беглого насильника 12-летней поймали на крыше в Киеве

Замятину грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Его поймали этой ночью на столичном Подоле.

Паблик «Киев оперативный» сообщал, что после побега Замятин сутки просила трубе дома, а ночью пытался вылезти на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Беглого насильника 12-летней поймали на крыше в Киеве

Беглого насильника 12-летней поймали на крыше в Киеве

Источник: Ракурс


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