Новинський хоче «підключити» Московський патріархат до обміну полоненими

https://racurs.ua/ua/n157090-novynskyy-hoche-pidkluchyty-moskovskyy-patriarhat-do-obminu-polonenymy.html

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Вадим Новинський, проросійський нардеп, стверджує, що «миротворчий потенціал» підконтрольної Кремлю Української православної церкви Московського патріархату Київ «не використовує взагалі».

Я так розумію він (глава Офісу президента Андрій Єрмак — ред.) спілкується на цю тему (обміну полоненими — ред.) безпосередньо з керівництвом нашої Церкви. Там є якийсь діалог на цю тему, але я вважаю, що миротворчий потенціал УПЦ МП не використовується взагалі, — заявив Новинський в інтерв’ю «Українській правді».

На думку парламентаря, церква у питанні обміну полоненими має «величезний потенціал, який ніхто не використовує".

УПЦ МП має парафії своєї єпархії абсолютно на всій території України, включно з Кримом, Донецьком, Луганськом. Адже митрополит кримський Лазар є членом Священного Синоду, митрополит Іларіон донецький також… Ніхто з священиків нікуди не втік, ані на лінії зіткнення, ані поруч з тими місцями, де ведуться бойові дії зараз, — зазначив Новинський.

Разом з тим нардепу нагадали, що УПЦ МП звинувачують у співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, в 2018 році Новинський потрапив в базу даних «Миротворця» за поширення кремлівської пропаганди від імені УПЦ МП. Нардеп також є «противником незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора». У «Миротворці» нагадали, що він фінансує діяльність, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу і заперечує агресію Росії проти України.

Окрім цього, законність надання громадянства України Новинському у 2018 році перевіряла Генпрокуратура. Тоді слідчі засумнівалися в законності указу президента-втікача Віктора Януковича від 29 травня 2012 року про надання депутату українського громадянства.

Джерело: УП