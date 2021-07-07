Синдром Рапунцель – из желудка пятилетней девочки извлекли 1,5 кг волос

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Синдромом Рапунцель привел к угрозе жизни пятилетней девочки из Индии. Врачи извлекли из ее желудка полуторакилограммовый ком волос.

Девочку пришлось отправить на операционный стол после того, как она пожаловалась на боль и вздутие живота. Об этом сообщает Daily Mirror.

Родители ребенка признались, что она начала есть волосы два с половиной года назад. Они пытались бороться с этим болезненным пристрастием и даже стригли ее наголо, но тогда девочка пыталась есть волосы окружающих.

Для проведения операции понадобились усилия пяти медиков. По словам врачей, синдром поедания волос обычно связан с серьезными психическими расстройствами.

Синдром Рапунцель характеризуется желанием жевать и глотать кончики волос, которые в результате образуют в организме волосяной ком, известный в медицине как трихобезоар.

Самостоятельно рассосаться такая опухоль не может — твердое вещество, из которого состоят волосы, по своей структуре напоминает рога и копыта животных. Всего в мире было официально зарегистрировано 64 случая этого заболевания с 1968 года.

Источник: Daily Mirror