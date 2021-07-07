14 живых потомков Леонардо да Винчи нашли ученые

https://racurs.ua/n157097-14-jivyh-potomkov-leonardo-da-vinchi-nashli-uchenye.html

Ракурс

Леонардо да Винчи — выдающийся художник эпохи Возрождения, изобретатель, архитектор, теоретик и ученый. Итальянские исследователи провели новый анализ его генеалогического дерева и обнаружили 14 живых потомков гения.

Историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато проследили пять ветвей генеалогического дерева, начиная с предка Леонардо по имени Микеле, который родился в 1331 году. Всего в течение 10 лет исследователи изучили 21 поколение итальянского эрудита эпохи Возрождения и собрали воедино мужскую линию семьи да Винчи, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Human Evolution.

Возраст живых родственников да Винчи составляет от одного до 85 лет. Все они являются представителями различных профессий, в частности офисными служащими, кондитерами, кузнецами, продавцами фарфора и художниками. Эти родственники дополняют еще 35 ранее известных потомков гения, которых удалось идентифицировать в 2016 году.

Новая «когорта» состоит из людей с той же Y-хромосомой. Ни один из них не является прямым потомком Леонардо, поскольку у него не было собственных детей. Однако его отец имел много детей. У Леонардо да Винчи было не менее 22 сводных братьев.

Источник: Daily Mail, Human Evolution.