США в переговорах и остановка «потока» — Зеленский о приоритетах дипломатии

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.

Об этом президент сказал 7 июля на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Другими важными вехами дипломатии Киева на ближайшие недели президент назвал переговоры с Ангелой Меркель по поводу «Северного потока-2» и обновление тарифной части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Зеленский сообщил, что российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование, поэтому он выступает за то, чтобы «присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ». Это означает расширение нормандского формата.

Это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине, — добавил Зеленский.

Он также заявил, что ожидает от планируемой в конце июля встречи с президентом США Джо Байденом понимание, конкретику и сотрудничество в сферах безопасности, обороны и экономики.

По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас поддерживать, — заявил Зеленский.

О переговорах с Меркель в Берлине, к которым в настоящее время готовится Киев, то президент отметил, что страны ЕС разделились в вопросе «Северного потока-2».

Пока Европа этих угроз не испытывает. Европейским странам трудно найти баланс между безопасностью и экономикой. «Северный поток-2 — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для стран. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей, — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассчитывает к следующему саммиту «Украина — Европейский Союз» подытожить переговоры по обновлению тарифной части Соглашения об ассоциации.

Также глава государства считает, что историей совместного успеха Украины и ЕС должен стать промышленный безвиз, поскольку украинские производители ожидают упрощение торговли промышленной продукцией. Выводы отчета предыдущей оценочной миссии ЕС достаточно оптимистичны, а пандемия коронавируса не должна помешать этой цели, — сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. Тогда в Вашингтоне отметили, что надо подождать согласия всех лидеров «нормандской четверки».

В МИД Франции были категорически против участия США в «нормандском формате». В России считали, что стремление Украины привлечь США к «Нормандии» является попыткой отойти от минского формата.