США у переговорах і зупинка «потоку» — Зеленський про пріоритети дипломатії

https://racurs.ua/ua/n157096-ssha-u-peregovorah-i-zupynka-potoku-zelenskyy-pro-priorytety-dyplomatiyi.html

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Президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу США у врегулюванні ситуації на Донбасі. На його думку, заради залучення Вашингтона може з’явитися новий формат.

Про це президент сказав 7 липня на прес-конференції у Вільнюсі за підсумками міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Іншими важливими віхами дипломатії Києва на найближчі тижні президент назвав переговори з Ангелою Меркель щодо «Північного потоку-2» і оновлення тарифної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Зеленський сьогодні повідомив, російська сторона в нормандському форматі гальмує врегулювання, тому він виступає за те, щоб «приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на РФ». Це означає розширення нормандського формату.

Це може бути й інший формат, щоб не ламати домовленості. Але мені здається від кількості форматів якість не змінюється… Я хотів би, щоб потужність США допомогла Україні, — додав Зеленський.

Він також заявив, що очікує від планованої наприкінці липня зустрічі з президентом США Джо Байденом розуміння, конкретики та співпраці у сферах безпеки, оборони та економіки.

За всіма трьома напрямами, я вважаю, ми маємо розуміти, як ми можемо співпрацювати, де справді США нас підтримуватимуть, — заявив Зеленський.

Щодо переговорів з Меркель у Берліні, до яких нині готується Київ, то президент наголосив, що країни ЄС розділилися у питанні «Північного потоку-2».

Поки що Європа цих загроз не відчуває. Європейським країнам важко знайти баланс між безпекою та економікою. «Північний потік-2 — це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для країн. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей, — сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський розраховує до наступного саміту «Україна — Європейський Союз» підсумувати переговорів щодо оновлення тарифної частини Угоди про асоціацію.

Також глава держави вважає, що історією спільного успіху України та ЄС має стати промисловий безвіз, оскільки українські виробники чекають на спрощення торгівлі промисловою продукцією. Висновки звіту попередньої оціночної місії ЄС досить оптимістичні, а пандемія коронавірусу не має стати на заваді цієї мети, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. Тоді у Вашингтоні відзначили, що треба зачекати згоди всіх лідерів «нормандської четвірки».

В МЗС Франції були категорично проти участі США у «нормандському форматі». В Росії вважали, що прагнення України залучити США до «нормандії» є намаганням відійти від мінського формату.