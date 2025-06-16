Зеленський дорогою на саміт G7 вперше після 24.02.2022 приїхав з візитом до Австрії

Президент України Володимир Зеленський 16 червня відвідує Австрію. Це його перший візит до цієї країни після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У зв’язку з приїздом українського президента у центрі Відня посилені заходи безпеки, багато вулиць були перекриті вже з 9.00 ранку

Як повідомило агентство dpa із посиланням на уряд у Відні, Зеленський зустрінеться із президентом Австрії Ван дер Белленом, а після — проведе переговори з канцлером Штокером.

Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

В Офісі президента повідомили, що лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окремий фокус переговорів — повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.

Як cтало відомо раніше, Австрія під час візиту Зеленського планує запропонувати Відень як майданчик для перемовин про завершення російсько-української війни.

Очікується, що з Відня Зеленський вирушить на саміт G7 у Канаді, де запланована, зокрема, його зустріч із президентом США Дональдлом Трампом.