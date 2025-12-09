Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори під час війни. Фото:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час війни.

Глава держави наголосив, що для їх проведення залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів. Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито «чіпляється» за крісло, назвав «неадекватною історією». Про це він заявив 9 грудня на прес-конференції, пишуть «Новини.LIVE».

Президент попросив Америку разом із пантерами з Європи забезпечити безпеку для проведення виборів.

Оскільки питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю і готовність, — пообіцяв він.

Зеленський додав, що вже попросив народних депутатів з пропрезидентської фракції «Слуга народу» й інших парламентарів підготувати пропозиції про зміни до закону, щоб провести вибори під час воєнного стану. Він заявив, що «готовий до виборів».

Інші заяви Зеленського:

Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності РФ.

США поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО

Існує три документи щодо миру: рамкова угода з 20 пунктів, яка постійно змінюється, гарантії безпеки, а також документ про відбудову після війни". Україна і європейці ще не передали свій мирний план США. Планують це зробити завтра.

США не погрожували закрити PURL — навпаки сказали, що вона продовжить працювати. На цей рік потрібно ще 800 млн євро — Україна знає, де їх взяти. Якщо війна продовжить на наступний рік будуть потрібні ще 15 млрд євро.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп інтерв’ю Politico заявив, що в Україні «настав час» провести вибори, бо «їх давно вже не було». Він припустив, що на цих виборах міг би перемогти чинний президент Володимир Зеленський.

Американський лідер додав, що українська влада зараз «використовує війну, щоб не проводити вибори, але український народ повинен мати таку можливість». Трамп вважає, що Україна «вже не є демократією», оскільки там давно не було виборів.

Джерело: «Новини.LIVE»