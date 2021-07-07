Патриарх Кирилл выступает за мир, я с ним общаюсь лично - Новинский

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Зависимость Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ прокомментировал пророссийский депутат Вадим Новинский.

У нас права, широчайшая автономия, практически самостоятельная церковь. У нас есть духовная связь с РПЦ, ее прервать нельзя, — утверждает парламентарий в интервью «Украинской правде».

Он также назвал мифом информацию о излишней политизированности УПЦ МП.

Какие-то события государственного масштаба проходят, всегда приглашают представителей церкви? Всегда. И в России также. Проходят какие-то события, приглашают патриарха Кирилла на эти события. И во всех храмах, я как протодьякон служу на воскресные службы, всегда читается молитва во время литургии за мир в Украине, — утверждает Новинский.

По его словам, патриарх РПЦ Кирилл выступает за мир.

Патриарх Кирилл делает очень много усилий для того, чтобы у нас был мир. Я имею с ним личное общение, личный контакт. Я знаю, о чем я говорю, — заявил нардеп.

Он подтвердил, что является протодьяконом и в то же время занимается политической деятельностью.

Политикой заниматься невозможно. Но у меня было благословение блаженнейшего митрополита Онуфрия… чтобы я продолжал свою депутатскую деятельность, — сообщил Новинский.

Напомним, в 2018 году Новинский попал в базу данных «Миротворца» за распространение кремлевской пропаганды от имени УПЦ МП. Нардеп также является «противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора». В «Миротворце» напомнили, что он финансирует деятельность, которая разжигает межконфессиональную вражду и отрицает агрессию России против Украины.

Кроме этого, законность предоставления гражданства Украины Новинскому в 2018 году проверяла Генпрокуратура. Тогда следователи усомнились в законности указа президента-беглеца Виктора Януковича от 29 мая 2012 года о предоставлении депутату украинского гражданства.

Источник: УП