Церковью Порошенко назвали ПЦУ в Раде

https://racurs.ua/n157093-cerkovu-poroshenko-nazvali-pcu-v-rade.html

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Вадим Новинский, пророссийский депутат Верховной Рады, назвал Православную церковь Украины «Порошенковской церковью».

Церковь является политическим инструментом у нас в Украине. Вот эта Порошенковская церковь в Украине, которую искусственно создали. Вот это политический институт, не имеющий отношения к духовности. Это, как вам сказать, политическая организация с религиозным названием, — заявил Новинский в интервью для «Украинской правды».

Вместе с тем он признал, что Украинская православная церковь Московского патриархата входит в состав РПЦ страны агрессора и оккупанта. В свою очередь, журналист напомнил нардепу, что патриарха РПЦ Кирилла обвиняют в сотрудничестве с российскими властями. Однако Новинский утверждает, что церковь занимается миротворческим процессом в Украине.

5 января Вселенский патриарх в Стамбуле подписал Томос для Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января Томос передали митрополиту Епифанию в Стамбуле. За девять месяцев 2019 года к ПЦУ присоединились семь тысяч приходов.

Напомним, в 2018 году Новинский попал в базу данных «Миротворца» за распространение кремлевской пропаганды от имени УПЦ МП. Нардеп также является «противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора». В «Миротворце» напомнили, что он финансирует деятельность, которая разжигает межконфессиональную вражду и отрицает агрессию России против Украины.

Кроме этого, законность предоставления гражданства Украины Новинскому в 2018 году проверяла Генпрокуратура. Тогда следователи усомнились в законности указа президента-беглеца Виктора Януковича от 29 мая 2012 года о предоставлении депутату украинского гражданства.

Источник: УП