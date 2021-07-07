Церквою Порошенка назвали ПЦУ в Раді

https://racurs.ua/ua/n157093-cerkvou-poroshenka-nazvaly-pcu-v-radi.html

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Вадим Новинський, проросійський депутат Верховної Ради, назвав Православну церкву України «порошенківською церквою».

Церква є політичним інструментом у нас в Україні. Ось ця порошенківська церква в Україні, яку штучно створили. Ось це політичний інститут, який не має відношення до духовності. Це, як вам сказати, політична організація з релігійною назвою, — заявив Новинський в інтерв’ю для «Української правди».

Разом з тим він визнав, що Українська православна церква Московського патріархату входить до складу РПЦ країни агресора і окупанта. Водночас журналіст нагадав нардепу, що патріарха РПЦ Кирила звинувачують у співпраці з російською владою. Однак Новинський стверджує, що церква займається миротворчим процесом в Україні.

5 січня Вселенський патріарх у Стамбулі підписав Томос для Православної церкви України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 6 січня Томос передали митрополиту Епіфанію у Стамбулі. За дев’ять місяців 2019 року до ПЦУ приєднались сім тисяч парафій.

Нагадаємо, у 2018 році Новинський потрапив в базу даних «Миротворця» за поширення кремлівської пропаганди від імені УПЦ МП. Нардеп також є «противником незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора». У «Миротворці» нагадали, що він фінансує діяльність, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу і заперечує агресію Росії проти України.

Окрім цього, законність надання громадянства України Новинському у 2018 році перевіряла Генпрокуратура. Тоді слідчі засумнівалися в законності указу президента-втікача Віктора Януковича від 29 травня 2012 року про надання депутату українського громадянства.

Джерело: УП