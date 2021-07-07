Патріарх Кирило виступає за мир, я з ним особисто спілкуюся - Новинський

https://racurs.ua/ua/n157095-patriarh-kyrylo-vystupaie-za-myr-ya-z-nym-osobysto-spilkuusya-novynskyy.html

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Залежність Української православної церкви Московського патріархату від РПЦ прокоментував проросійський депутат Вадим Новинський.

У нас права, найширша автономія, практично самостійна церква. У нас є духовний зв’язок з РПЦ, його перервати не можна, — стверджує парламентар в інтерв’ю «Українській правді».

Він також назвав міфом інформацію про політизованість УПЦ МП.

Якщо якісь події державного масштабу проходять, завжди запрошують представників церкви? Завжди. І в Росії також. Коли відбуваються якісь події, запрошують патріарха Кирила на ці події. І у всіх храмах, я як протодиякон служу на недільних службах, завжди читається молитва під час літургії за мир в Україні, — стверджує Новинський.

За його словами, патріарх РПЦ Кирило виступає за мир.

Патріарх Кирило робить дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир. Я маю з ним спілкування, особистий контакт. Я знаю, про що говорю, — переконує нардеп.

Він підтвердив, що є протодияконом і водночас займається політичною діяльністю.

Політикою займатися неможливо. Але у мене було благословення блаженнійшого митрополита Онуфрія… щоб я продовжував свою депутатську діяльність, — повідомив Новинський.

Нагадаємо, у 2018 році Новинський потрапив в базу даних «Миротворця» за поширення кремлівської пропаганди від імені УПЦ МП. Нардеп також є «противником незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора». У «Миротворці» нагадали, що він фінансує діяльність, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу і заперечує агресію Росії проти України.

Окрім цього, законність надання громадянства України Новинському у 2018 році перевіряла Генпрокуратура. Тоді слідчі засумнівалися в законності указу президента-втікача Віктора Януковича від 29 травня 2012 року про надання депутату українського громадянства.

Джерело: УП