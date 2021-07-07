14 живих нащадків Леонардо да Вінчі знайшли вчені

https://racurs.ua/ua/n157097-14-jyvyh-naschadkiv-leonardo-da-vinchi-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Леонардо да Вінчі — видатний художник епохи Відродження, винахідник, архітектор, теоретик і вчений. Італійські дослідники провели новий аналіз його генеалогічного дерева й виявили 14 живих нащадків генія.

Історики Алессандро Веццозі і Аньєзе Сабато простежили п’ять гілок, починаючи з предка Леонардо на ім’я Мікеле, який народився у 1331 році. Загалом впродовж 10 років дослідники вивчили 21 покоління італійського ерудита епохи Відродження й зібрали воєдино чоловічу лінію сім’ї да Вінчі, пише Daily Mail з посиланням на журнал Human Evolution.

Вік живих родичів да Вінчі сягає від одного до 85 років. Усі вони є представниками різних професій, зокрема офісними службовцями, кондитерами, ковалями, продавцями порцеляни і художниками. Ці родичі доповнюють ще 35 раніше відомих нащадків генія, яких вдалося ідентифікувати у 2016 році.

Нова «когорта» складається з людей з тією ж Y-хромосомою. Жоден з них не є прямим нащадком Леонардо, оскільки у нього не було власних дітей. Однак його батько мав багато дітей. У Леонардо да Вінчі було щонайменше 22 зведених братів.

Джерело: Daily Mail, Human Evolution.