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Ракурс
Синдром Рапунцель – зі шлунку п'ятирічної дівчинки витягли 1,5 кг волосся

Синдром Рапунцель — зі шлунку п’ятирічної дівчинки витягли 1,5 кг волосся

7 лип 2021, 12:55
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Синдромом Рапунцель привів до загрози життя п’ятирічної дівчинки з Індії. Лікарі витягли з її шлунка півторакілограмовий клубок волосся.

Дівчинку довелося відправити на операційний стіл після того, як вона поскаржилася на біль і здуття живота. Про це повідомляє Daily Mirror.

Батьки дитини зізналися, що вона почала їсти волосся два з половиною роки тому. Вони намагалися боротися з цією хворобливою пристрастю і навіть стригли її наголо, але тоді дівчинка намагалася їсти волосся оточуючих.

Для проведення операції знадобилися зусилля п’яти медиків. За словами лікарів, синдром поїдання волосся зазвичай пов’язаний з серйозними психічними розладами.

Синдром Рапунцель характеризується бажанням жувати та ковтати кінчики волосся, які в результаті утворюють в організмі волосяний клубок, відомий в медицині як трихобезоар.

Самостійно розсмоктатися така пухлина не може — тверда речовина, з якої складається волосся, за своєю структурою нагадує роги та копита тварин. Всього у світі офіційно було зареєстровано 64 випадки цього захворювання з 1968 року.

Джерело: Daily Mirror

Джерело: Ракурс


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