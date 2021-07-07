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Ракурс
Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію (ФОТО, ВІДЕО)

7 лип 2021, 13:10
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Поліція затримала озброєного зловмисника, який поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському і вчинив там підпал.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко за підсумками поліцейської спецоперації повідомив, що конфлікт виник за право власності на квартиру між новими і старими власниками.

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію поліції

Стрілок відкрив вогонь з мисливської рушниці. Він стріляв крізь зачинені двері. Постраждав поліцейський і цивільний.

Згодом чоловік у квартирі розлив легкозаймисту речовину і намагався підпалити помешкання. Перехожі бачили, як з вікон квартири йшов густий дим.

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію поліції

Поліцейські евакуювали мешканців будинку та затримали чоловіка. Рятувальники ліквідували пожежу.

Зловмисника затримали і порушили кримінальне провадження за статтею «замах на життя працівника правоохоронного органу».

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію поліції

Нагадаємо, що приблизно о 10.00 екіпаж патрульних прибув на Голосіївський проспект на виклик про конфлікт. На місці події крізь зачинені двері мешканець квартири здійснив кілька пострілів — патрульний отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік — поранення в обличчя.

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію поліції

Відстрілювався і підпалив квартиру — у Києві провели спецоперацію поліції

Джерело: Ракурс


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