У Зеленского увидели сходство принципов «Слуги народа» и Коммунистической партии Китая

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Принципы «Слуги народа» и Коммунистической партии Китая (КПК) во многом совпадают. Об этом заявил глава фракции политсилы Владимира Зеленского Давид Арахамия. По его словам, «Слуга народа» планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР в построении государства.

Арахамия подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая совпадают, поскольку их девизом является служение народу, — пишет государственное СМИ Китая «Синьхуа».

Издание отмечает, что украинский нардеп «высоко оценил тот факт, что КПК представлена в каждом населенном пункте Китая — от небольших деревень до крупных городов». Арахамия намерен перенимать этот опыт.

Также политик заявил, что книга «Си Цзиньпин о государственном управлении» произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как «Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики». По мнению Арахамии, «китайское чудо» стало возможным благодаря политике Коммунистической партии Китая.

Напомним, недавно в СМИ появились новости о том, что Украина подписала тайное соглашение с Китаем об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада». С подобными заголовками в Китае выходили новости о переговорах с Киевом. Речь идет о соглашении между правительствами Украины и КНР в сфере транспорта и связи. В частности, в вопросах дорожного строительства, мостов, железнодорожных путей и транзитных пунктов. Соглашение было подписано 30 июня министром торговли КНР Ваном Вентао и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. При этом в украинских медиа подобной информации не было.

Китайское издание Global Times также писало о решении МИД Украины отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. Правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлений Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, геноциде уйгурского народа, сокрытии истины о событиях в Ухане, шпионских войнах против Запада, глобальной экономической экспансии. На фоне политики Коммунистической партии Китая ЕС, США и Великобритания сворачивают экономическое сотрудничество с Пекином, а Япония усиливает оборону из-за «красной угрозы».

Источник: «Синьхуа».