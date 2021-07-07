Минобороны закупит новые женские туфли для парада на Крещатике

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Ракурс

На параде в День независимости женщины-военнослужащие будут маршировать в новых туфлях.

На прошлой неделе в Минобороны разработали новый дизайн туфель (со шнурками) и меньшим каблуком. Ко Дню независимости попытаются изготовить это экспериментальную обувь, сообщил 7 июля на заседании Кабмина министр обороны Андрей Таран.

Он признал, что обувь была действительно неудобной. Это произошло после встречи с женщинами-военнослужащими. Впрочем, по его словам, выпустить женщин в полевой форме (берцах) будет неуместно, поскольку они являются учебной, а не боевой частью.

Отдельные политические силы раздули этот вопрос, сделав из мухи слона. Я провел определенные мероприятия по нейтрализации этих наездов. Он был инспирированный и безосновательный, поскольку соответствующий приказ о форме парадной формы выдали в 2017 году, — заявил министр.

Он заверил, что «даже в странах НАТО совместных „коробок“ во время парадов нет», поскольку у мужчин и женщин разная длина шага.

Женская обувь, по признанию Тарана, действительно была неудобной. Туфли сваливаются с ноги, у них слишком высокий каблук, не позволяющий комфортно идти в строю. В Минобороны разработали новый образец и пообещали экспериментально изготовить необходимое количество до 24 августа.

В женской «коробке» на Крещатике предполагается участие 150 женщин-военнослужащих.

Напомним, что соцсети возмущены новостью о том, что на параде ко Дню независимости курсантки будут идти в туфлях на каблуках и считают это издевательством над женщинами.

В Минобороны же объяснили, что такова парадная форма женщин в ВСУ, а летом туфли действительно лучше использовать на параде, чем берцы. Кроме того, подошвы в этих туфлях специально приспособлены для такой походки, считают в армии.

Впервые женщины прошли на параде ко Дню независимости в 2018 году. В этом году решили снова сделать женскую «коробочку» курсанток. «Коробочками» называют группы военных, на которые разбивают участников парада.