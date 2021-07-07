Порядок надання відпустки при народженні дитини для чоловіка або родичів змінив уряд

Порядок надання відпустки при народженні дитини для чоловіка або родичів затвердив уряд

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Порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі, або для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері затвердив під час засідання 7 липня Кабінет міністрів України.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Окрім цього, згідно з положенням, відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Більше того, ця відпустка не підлягає поділу на частини. Чоловік при поданні заяви про надання відпустки має пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб. Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, за умови спільного проживання з матір’ю, має пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також додати заяву батька та матері дитини про визначення її походження та довідку про фактичне місце проживання.

У разі неподання відповідних документів чи подання їх не у повному обсязі, роботодавець в одноденний термін інформує цих осіб про відмову у наданні відпустки при народженні дитини. Також у разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.