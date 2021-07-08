Необычная скульптура для Burning Man украсила Киев / Фото: "Радио Свобода"

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В Киеве появилась скульптура-инсталляция проекта Merman — участника культового фестиваля Burning Man, который традиционно проходит в пустыне американского штата Невада.

В рамках фестиваля в пустыне устанавливают различные арт-объекты, а под конец организаторы мероприятия сжигают огромную деревянную фигуру человека. Проект Merman — единственный из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man. Однако из-за пандемии фестиваль в 2021 году отменили, поэтому скульптуру решили установить в Киеве.

Ежедневно мы делаем выбор. Движемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать двигаться дальше — исключительно наш выбор. Мы так устроены, что постоянно пытаемся плыть, чтобы найти берег или новый горизонт, — объясняют идею проекта организаторы.

Merman — проект-манифест преодоления любых препятствий, поэтому в 2022 году он все-таки попадет на фестиваль Burning Man.

Напомним, всемирно известный фестиваль Burning Man проходит в пустыне Блэк-Рок на западе штата Невада. Участники фестиваля представляют произведения современного искусства, такие как огромные инсталляции и скульптуры. По окончании мероприятия в пустыне сжигают деревянную статую человека — это символизирует зарождение фестиваля. Burning Man длится восемь дней и является одним из самых ожидаемых культурных событий в США, в котором принимают участие актеры, художники, бизнесмены и другие известные люди.