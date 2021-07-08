Олень героически спас кролика и нокаутировал ястреба в США

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Ракурс

Олень героически спас кролика и нокаутировал ястреба. Об этом стало известно после того, как в парке Нордик Маунтин в американском штате Висконсин обнаружили мертвого краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis) со следами травм. Благодаря видеонаблюдению удалось установить, кто и за что убил ястреба.

По словам сотрудника парка Криса Миллера, птица поймала маленького кролика, который издавал пронзительные звуки. На это отреагировал белохвостый олень. Он резко сменил направление движения и бросился на сарыча. В итоге кролик смог убежать, а олень продолжил наносить травмы хищнику. Затем олень ушел в лес.

Причина, по которой олень бросился защищать кролика, точно неизвестны. Не исключено, что писк маленького животного напоминал зов попавшего в беду олененка, и у взрослой особи сработал инстинкт защиты детенышей.

Представитель семейства ястребиные, краснохвостый сарыч может вырастать до 65 см. Размах его крыльев составляет от 105 до 141 см. В рацион сарычей входит до 500 видов добычи — от беспозвоночных до мелких млекопитающих и других птиц.