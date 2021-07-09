Pfizer протестує «бустер» до вакцини

Вакцина. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n157180-pfizer-protestuie-buster-do-vakcyny.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом компаній Pfizer та BioNTech може змінитися. Виробники вирішили випробувати «бустерну» — третю дозу вакцини, щоби посилити імунітет проти нових штамів.

«Бустер» планують вводити через шість місяців після другої дози. Про це інформує прес-служба компаній-виробників.

Повідомляється, що Pfizer та BioNTech побачили обнадійливі результати в дослідженні третьої дози вакцини BNT162b2. Бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння.

За умови введення третьої дози вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, зокрема Beta-штаму коронавірусу, які в 5−10 разів вищі, ніж після двох основних доз. Компанії розраховують, що матимуть змогу оприлюднити нові результати досліджень найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA найближчими тижнями.

Попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють і оновлену версію вакцини Comirnaty, спрямовану проти повного спайкового білка мутації Delta. Перша партія мРНК вакцини для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться в серпні за умови схвалення регуляторів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні вируватиме вже восени — штам «Дельта» ускладнює перебіг хвороби та вражає нові групи населення. В Україні офіційно зафіксували лише два випадки цього штаму. Про особливості мутації розповіли в МОЗ.