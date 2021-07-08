Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157144-spalahy-delty-poshyreni-v-dytsadkah-i-shkolah-shtam-znyjuie-efektyvnist-vakcyny.html

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Коронавірус в Україні вируватиме вже восени — штам «Дельта» ускладнює перебіг хвороби та вражає нові групи населення.

В Україні офіційно зафіксували лише два випадки цього штаму. Про особливості мутації розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Є декілька ключових характеристик «Дельти»:

на 40% швидше поширюється в порівнянні зі стандартним вірусом;

частіше вражає дитяче й молоде населення;

призводить до госпіталізації пацієнта.

Вакцинація для дитячого населення від коронавірусу не буде обов’язковою. Вона встановлюється за рекомендацією лікаря або бажанням батьків. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує застосовувати її в тих випадках, коли дитина має важкі супутні захворювання.

Щеплення від коронавірусу з обережністю варто робити й вагітним жінкам, оскільки ця група населення лише в обмеженій кількості брала участь у дослідженнях. Зараз у світі немає інформації про 100% безпечність вакцини для них. Жінка, яка бажає вакцинуватися, може це зробити, однак лікар має донести до неї усю необхідну інформацію щодо користі, ризиків та потенційних ускладнень.

Якщо людина вже перехворіла на коронавірус у будь-якій формі, то рекомендований термін для вакцинації складає шість місяців. Це — мінімальний час для відновлення функцій організму для того, щоби людина повернулася до нормального життя. Але якщо людина належить до групи ризику або має супутні захворювання, вона має змогу вакцинуватися раніше.

Зауважимо, що мутований штам коронавірусу «Дельта» вже панує в США та Німеччині. У Німеччині частка «Дельти» від кінця червня становить 59%. Центр із контролю та профілактики захворювань повідомив, що в США частка штаму «Дельта» становить 51,7%.