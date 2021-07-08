Дослідження вакцини. Фото: NEJM

https://racurs.ua/ua/n157137-efektyvnist-coronavac-pereviryly-proty-shtamiv-mutantiv-infografika.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Препарат CoronaVac, який використовується для щеплення населення в центрах масової вакцинації, помітно знижує ризики смертності та прояви симптомів інфекції за умови повної імунізації.

Також вакцина ефективна проти різних мутацій коронавірусу. Результати дослідження опублікував журнал NEJM.

Його автори використовували базу даних з 10,2 млн осіб у період із 2 лютого по 1 травня 2021 року. Туди увійшли 218 тис. 784 випадки захворювання з 22 тис. 866 госпіталізаціями, 7 тис. 873 потрапляннями в реанімацію і 4 тис. 42 смертями.

У результаті дослідження виявилось, що вакцина CoronoVac у:

86,3% випадків запобігає смерті (дві дози), 45,7% (одна доза);

90,3% випадків знижує шанс потрапляння в реанімацію (дві дози), 44,7% (одна доза);

87,5% випадків запобігає госпіталізації (дві дози), 37,4% (одна доза);

65,9% випадків запобігає появі симптомів коронавірусу (дві дози), 15,5% (одна доза).

Ефективність для літніх (від 60 років і старше) відрізнялася мало — 66,6% в запобіганні симптомів, 85,3% — госпіталізації, 89,2% — реанімації та 86,5% — смерті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Данія передасть Україні 500 тис. вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.