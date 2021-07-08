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Ракурс
Дослідження вакцини. Фото: NEJM

Ефективність CoronaVac перевірили проти штамів-мутантів (ІНФОГРАФІКА)

8 лип 2021, 11:04
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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Препарат CoronaVac, який використовується для щеплення населення в центрах масової вакцинації, помітно знижує ризики смертності та прояви симптомів інфекції за умови повної імунізації.

Також вакцина ефективна проти різних мутацій коронавірусу. Результати дослідження опублікував журнал NEJM.

Дослідження вакцини. Фото: NEJMЙого автори використовували базу даних з 10,2 млн осіб у період із 2 лютого по 1 травня 2021 року. Туди увійшли 218 тис. 784 випадки захворювання з 22 тис. 866 госпіталізаціями, 7 тис. 873 потрапляннями в реанімацію і 4 тис. 42 смертями.

Дослідження вакцини. Фото: NEJM

У результаті дослідження виявилось, що вакцина CoronoVac у:

  • 86,3% випадків запобігає смерті (дві дози), 45,7% (одна доза);
  • 90,3% випадків знижує шанс потрапляння в реанімацію (дві дози), 44,7% (одна доза);
  • 87,5% випадків запобігає госпіталізації (дві дози), 37,4% (одна доза);
  • 65,9% випадків запобігає появі симптомів коронавірусу (дві дози), 15,5% (одна доза).

Ефективність для літніх (від 60 років і старше) відрізнялася мало — 66,6% в запобіганні симптомів, 85,3% — госпіталізації, 89,2% — реанімації та 86,5% — смерті.

Дослідження вакцини. Фото: NEJMНагадаємо, раніше ми повідомляли, що Данія передасть Україні 500 тис. вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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