У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157126-500-tys-vakcyn-vid-koronavirusu-daniya-peredast-ukrayini.html

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Данія передасть Україні 500 тис. вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що сьогодні, 7 липня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом у Вільнюсі, де відбувається 4-та Конференція з питань реформ в Україні.

Дмитро Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, — зазначається в повідомленні прес-служби МЗС.

Також 200 тис. вакцин Україна отримує від Естонії. Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Твіттері за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Евою-Марією Лійметс.

Вдячний Естонії за виділення 200 тисяч вакцин від COVID-19, підтримку наших європейських перетворень та інтеграції в ЄС, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що вже третина українців мають антитіла до коронавірусу.